Alla Camera ok unanime al Museo sulle foibe, è legge

Il museo del ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e che nascerà a Roma, può diventare realtà.

Il disegno di legge per istituirlo è stato approvato definitivamente e con voto unanime dalla commissione Cultura della Camera. L'esame è avvenuto in sede legislativa dopo il via libera del Senato del luglio scorso.

La proposta di un museo sulle foibe fu varata dal governo il 31 gennaio scorso, con l'imprinting della premier Giorgia Meloni e dell'allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il disegno di legge prevede uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro (tre nel 2024, altrettanti nel 2025 e due nel 2026) e una spesa annua di 50 mila euro, per il funzionamento del museo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA