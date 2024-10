Standing ovation per Mattarella al Teatro Regio di Parma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Regio di Parma per la cerimonia con cui il Consorzio del Parmigiano reggiano festeggia i suoi primi 90 anni di attività. Il presidente è stato accolto da un lungo applauso e da una standing ovation di platea e palchi.

Al presidente viene donato il "Coltello d'oro", una rappresentazione di alta oreficeria italiana realizzata in oro dell'iconico coltello a mandorla utilizzato per l'apertura della forma e per scagliare il formaggio.

Dopo il saluto al capo dello Stato, la Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, accompagnata da un coro, ha suonato l'Inno di Mameli.

Poi il via alla serata presentata dal conduttore Federico Quaranta. In platea c'è anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA