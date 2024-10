Mattarella a Milano per apertura Iac, il convegno sullo spazio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al MiCo Convention Centre di Milano per l'apertura dell'International Astronautical Congress, il convegno annuale sullo spazio e sulle tecnologie spaziali.

Insieme a Mattarella sono presenti diverse autorità come il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto della città Claudio Sgaraglia.

Si tratta del "più grande raduno di professionisti dello spazio mai realizzato nella storia, con oltre 11.000 partecipanti, 30 viaggiatori dello spazio e il primo Global Space Leaders Summit con la presenza di più di 60 capi e leader di agenzie spaziali di tutto il mondo", come ha spiegato Clay Mowry, presidente della Federazione Astronautica Internazionale (Iaf), aprendo la cerimonia inaugurale del Congresso organizzato dalla Federazione Astronautica Internazionale (Iaf), con l'Associazione italiana per l'Aeronautica e l'Astronautica (Aidaa), l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo.

La cerimonia, aperta dal ricordo di Leonardo da Vinci, è trasmessa in diretta anche sulla Stazione spaziale internazionale. "E' un momento eccezionale per lo spazio", afferma Mowry ricordando alcuni dei risultati ottenuti nell'ultimo anno, dal lancio di Ariane 6 fino al rientro di precisione del razzo Super Heavy realizzato ieri.



