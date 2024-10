La strage dei piccoli martiri di Gorla. Mattarella: "Una tragedia insensata"

"Una tragedia insensata, inimmaginabile, immane".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così la strage di Gorla del 20 ottobre 1944, quando i bombardieri alleati americani, dopo una serie di operazioni mirate a distruggere i siti produttivi della Breda, della Isotta Fraschini e della Alfa Romeo, scaricarono l'esplosivo residuo - in seguito a una serie di errori di calcolo - sul Nord Est di Milano.

Una bomba si infilò nella tromba delle scale della scuola elementare 'Francesco Crispi' nel popoloso quartiere di Gorla mentre i bambini e i loro insegnanti - sentito il segnale d'allerta - stavano cercando di raggiungere i rifugi anti-bomba.

L'edificio fu sventrato e morirono oltre 200 persone, tra cui 184 bambini, la direttrice della scuola, 14 insegnanti e 4 bidelli.

In totale, quel giorno a Milano furono 614 le persone decedute. Mattarella ha reso omaggio alle vittime in occasione dell'80esimo anniversario della strage, visitando anche la cripta sotto al monumento dedicata ai 'piccoli martiri' dove vennero trasferite le ossa esumate dei bambini e dei loro insegnanti.

A margine della cerimonia, Mattarella ha incontrato anche alcune donne sopravvissute che gli hanno raccontato quei drammatici momenti. "Una cosa che non dimenticheremo mai. Lei mi ha fatto un regalo enorme" ha detto una di loro al Capo dello Stato, che ha replicato: "Indimenticabile per chiunque, non soltanto per voi. E sono qui per questo. Sono passati decenni ma il dolore non si cancella e non si dimentica".

"Quel giorno - ha continuato la signora - chiesi a mia mamma di accompagnarci a scuola e andammo insieme al mio cuginetto Edoardo. Dal ponticello arrivava la maestra. 'Che bella giornata' le disse mia madre. E lei rispose: 'Sapessi quanto sono preoccupata, con una giornata così bella potrebbero venire a bombardare'". Giuditta Trentarossi, 87enne sopravvissuta al bombardamento, ha ringraziato Mattarella: "Oggi è stato molto importante avere il presidente qui".

E anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ringraziato "l'amato" presidente Mattarella per la visita. "L'anniversario della strage di Gorla è un ricordo doloroso e necessario. Ci invita a riflettere sull'orrore della guerra e sul valore inestimabile della pace" ha commentato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di un "drammatico evento" che "per troppo tempo" è stato "rimosso" anche se "in tutti questi anni non è mai stato dimenticato da chi non si è piegato a una lettura opportunistica della storia".

Il 19 ottobre verrà inaugurato un murale dedicato alle vittime ideato dall'associazione OrMe Ortica Memoria e realizzato dal collettivo artistico Orticanoodles, con il contributo del Municipio 2. E tra le opere che tengono viva la memoria della strage, c'è anche l'istallazione 'Kids', concepita dall'artista Diego Randazzo, che illumina ogni notte la facciata di Casa della Memoria di Milano

