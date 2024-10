Renzi, norma-scudo a tutela della privacy politici è un'idiozia

"Il mio conto corrente è già stato pubblicato a puntate dal Fatto Quotidiano con una violazione di legge incredibile e con il silenzio di larghissima parte dei media: allora nessuno disse nulla, la Meloni che insieme ad altre 6mila persone è stata spiata dal bancario di Bitonto grida allo scandalo. Io sono d'accordo, ma trovo ipocrita che lei protesti quando questa roba riguarda lei, e stia zitta quando riguarda altri". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo a Omnibus su La7.

"Il rispetto delle regole - ha poi aggiunto - o vale sempre o non vale mai. A me sembra che da parte di Fdi ci sia un garantismo peloso: garantisti e vittime quando le cose riguardano loro, giustizialisti aguzzini quando riguardano gli altri" Renzi ha contestato poi anche le possibili iniziative legislative per una stretta a tutela dei parlamentari: lo scudo per i politici - ha spiegato - "c'è già. Sono nell'articolo 68 della Costituzione. Credo dunque sia un'idiozia pensare a una norma sulla privacy ad hoc".



