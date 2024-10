Fontana, difficili soluzioni su temi etici, ma vanno affrontati

"Da sempre in Italia, ma non solo, le tematiche etiche scaldano i cuori e da un certo punto di vista va bene perché vuol dire che ci sono persone che credono in qualcosa, da una parte e dell'altra. E' chiaro che trovare soluzioni politiche in Parlamento su determinate questioni è molto difficile perché certe tematiche dividono anche gli stessi partiti. Io sono convinto che il Parlamento, se investito in un certo modo, dovrebbe anche affrontare certe tematiche. Ma è difficile in poco tempo". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervistato alla festa del Foglio, "festa dell'ottimismo". "Talvolta il problema è il fattore tempo", ha aggiunto, perché "il Parlamento è sovraccarico di decreti legge e il tempo è sempre tiranno. Poi ogni partito fa un po' fatica a prendere una linea politica perché dentro ha diverse anime.

Sicuramente con calma, qualcosa di muoverà", ha aggiunto. Il dibattito anche tra persone che la pensano diversamente è sempre fonte di "arricchimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA