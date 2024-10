Separazione delle carriere, primo sì alla Camera

Colpo di acceleratore della maggioranza sulla separazione delle carriere, la riforma costituzionale cara a Forza Italia ma anche quella più indietro nel suo cammino verso l'approvazione, rispetto al premierato e all'autonomia, che è già legge. La Commissione Affari costituzionali ha infatti adottato il ddl Nordio come testo base, da sottoporre ora agli emendamenti, e con l'intenzione esplicitata da Fi di giungere al sì della Camera entro l'anno.

Il centrodestra ha incassato in questo primo passaggio anche l'appoggio di +Europa e spera anche di ottenere quello di Iv e Azione, mentre il resto delle opposizioni hanno confermato la loro contrarietà. La riforma costituzionale della separazione delle carriere era stata incardinata già nel febbraio 2023, visto che sin dall'inizio della legislatura erano state presentate diverse proposte di legge da parte di Fi (primo firmatario Antonino Calderone), di Enrico Costa (allora in Azione oggi in Fi), di Iv (Roberto Giachetti) e della Lega (Iacopo Morrone).

Poi a gennaio scorso si era bloccato l'iter in attesa del ddl governativo, giunto solo a giugno. Sono quindi iniziate delle audizioni di esperti, che hanno impegnato la Commissione a settimane alterne con le audizioni sul premierato. Ma mentre tale riforma è ancora a questa fase (ma ha già ricevuto il sì del Senato) sulla separazione delle carriere, si è deciso di dare un colpo di acceleratore, con la soddisfazione di Fi. E' stato adottato il ddl Nordio come testo base, ed è stato fissato al 23 ottobre il termine per gli emendamenti.

Proprio gli "azzurri" Enrico Costa, Pietro Pittalis e Paolo Emilio Russo hanno subito commentato questo primo sì, dicendo che la riforma è "una priorità" di Fi, anzi "è la riforma delle riforme", ha aggiunto il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto; "Lavoreremo con l'obiettivo di arrivare al voto finale alla Camera dei deputati entro la fine dell'anno", hanno aggiunto i tre deputati di Fi. Gli altri gruppi di maggioranza non hanno commentato, ma hanno comunque assicurato il loro voto favorevole.

Il testo base della riforma ha allargato il sostegno ricevuto oltre il perimetro del centrodestra, visto che anche Riccardo Magi di +Europa ha votato a favore del testo base. Non erano presenti esponenti di Iv; ma il centrodestra conta sull'appoggio del partito di Matteo Renzi, che in passato si è espresso a favore, così come Azione, che aveva tra le proprie fila Enrico Costa ora di nuovo in Fi. Contrari Pd, M5s e Avs, che tenteranno a suon di emendamenti di fermare la marcia della riforma, che verrà esaminata in piena sessione di bilancio. Una riforma, ha detto il Dem Federico Gianassi, connotata dal "furore ideologico", ma che per Licia Ronzulli, "realizza uno degli obiettivi a cui ha sempre lavorato Silvio Berlusconi".



