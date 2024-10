"Rivendico di non averlo mai chiamato Campo Largo, è un'espressione che abbiamo ereditato. A me interessa costruire una coalizione progressista, perché non penso che il campo si misuri in centimetri, ma in quanta giustizia sociale vogliamo produrre insieme su sanità, scuola pubblica, lavoro e diritti, ecco su questo vogliamo lavorare".

Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a L'aria che tira, su La 7.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA