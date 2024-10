Meloni sull'inchiesta di Bari, il nostro dossieraggio quotidiano

"Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni allegando una foto che la ritrae con sua sorella Arianna ed il titolo del quotidiano il Giornale 'Inchiesta choc a Bari: spiati i conti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto e La Russa". Il titolo fa riferimento ad una notizia del Domani, che in un pezzo, parla di un'inchiesta in corso da parte della procura del capoluogo pugliese su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo che avrebbe effettuato oltre 6mila accessi, "tutti abusivi", a conti correnti tra cui appunto quello della premier e di altri politici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA