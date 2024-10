Meloni ribadisce sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. I colloqui - si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi - hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto. Il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell'Italia, anche in qualità di Presidenza del G7, alla legittima difesa dell'Ucraina e al popolo ucraino. Un sostegno a 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura.L'Italia continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione dell'Ucraina e a questo riguardo il Presidente del Consiglio ha annunciato le date della prossima Ukraine Recovery Conference, che si terrà il 10 e 11 luglio 2025 a Roma, conclude la nota.



