Meloni riceve gli astronauti di Ax-3, "lo spazio è strategico"

"Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l'equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana, il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l'impegno del Governo nel sostenere le iniziative spaziali, consapevoli dell'importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico".

Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando una foto dell'incontro.

"La missione AX-3 rappresenta un traguardo particolarmente significativo per l'Italia nella Space Economy globale - aggiunge la premier -. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Colonnello Villadei, che ha portato con orgoglio il nostro Tricolore nello spazio, e a tutto l'equipaggio per il loro straordinario lavoro. Questa missione dimostra ancora una volta il valore della collaborazione internazionale e il ruolo di primo piano dell'Italia nello sviluppo delle nuove frontiere spaziali".



