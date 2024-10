Le Audizioni sul Piano strutturale di Bilancio, le Regioni: 'La riduzione delle aliquote Irpef pesa per 1,4 miliardi'

Al via le Audizioni sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissione riunite.

Cominciano alle 14.30 Anci, Upi, Conferenza delle regioni e delle Province autonome; alle 15.30 Cnel; alle 16.00 la Banca d'Italia; alle 16.45 la Corte dei conti; alle 17.30 l'Istat; alle 18.15 Ufficio parlamentare di bilancio

Regioni: 'La riduzione da 4 a 3 delle aliquote Irpef pesa per 1,4 miliardi'

"La riduzione dalle 4 alle 3 aliquote Irpef, con il tema dell'impatto sull'addizionale Irpef, impatterebbe per le Regioni a statuto ordinario per circa un miliardo e per le regioni a statuto speciale per circa 400 milioni. E' un tema per ora congelato ma che dovremmo affrontare rispetto alla pressione fiscale che si fa sui cittadini. La riduzione da 4 a 3 aliquote ha un impatto notevolissimo per gli enti territoriali e per le Regioni". Così Marco Alparone, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e Province autonome in audizione sul Piano strutturale di bilancio.

"La spesa sanitaria per le Regioni è fondamentale. E' indubbio che il rapporto tra spesa e Pil è un rapporto che dobbiamo cercare di tenere il più alto possibile, quindi quel 6,4% del 2024 per noi è un dato di partenza. L'obiettivo e la richiesta che facciamo sulla priorità della spesa sanitaria è che il 6,4% cresca. Se mettiamo più risorse sul fondo sanitario nazionale nel riparto del fondo saniitario regionale riteniamo che una maggiore flessibilità sull'utilizzo in funzione dei bisogno che ogni regione ha permetterebbe di ottimizzare la risposta ai cittadini al meglio. Sappiamo che c'è la volontà di aumentare le risorse sulla spesa sanitaria". Così Marco Alparone, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e Province autonome in audizione sul Piano strutturale di bilancio.

Anci, sarebbero gravosi altri tagli ai Comuni

"Ulteriori ipotesi di tagli sul comparto dei Comuni, o comunque di richiesta di contributo per il risanamento della finanza pubblica, diventerebbero veramente estremamente gravosi, soprattutto per tutta una serie di enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere": lo ha detto parlando nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato il delegato Anci per la finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli.

"In tutti questi anni come Comuni ce la siamo cavata da soli. Solo negli ultimi tre anni - ha aggiunto Canelli - abbiamo avuto maggiori risorse su tre temi specifici: servizi sociali, trasporto per disabili e asili nido. Si tratta però di risorse vincolate. Ho voluto fare questa introduzione per farvi capire in che stato di salute è la finanza pubblica del comparto dei comuni e per farvi capire che in questo momento ulteriori ipotesi di tagli sul comparto o comunque richieste di contributo ai comuni per il risanamento della finanza pubblica diventerebbero veramente estremamente gravosi".

"Nell'ultimo decennio abbiamo dato per gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica circa 14 miliardi di euro, compresi altri 6 del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi riteniamo di aver fatto il nostro lavoro. Stiamo facendo il nostro lavoro anche sulla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pur con tutte le difficoltà che un piano straordinario di questo genere ha" ha sottolineato Canelli.

Bankitalia: 'Con la revisione dei conti economici dell'Istat il Pil del 2024 è a 0,8%'

"Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Psb il Pil cresce dell'1,0 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell'1,1 per cento nel 2026.

La revisione dei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall'Istat, non inclusa nel quadro, comporterebbe una correzione meccanica al ribasso di due decimi di punto percentuale della stima per l'anno in corso": lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia.

