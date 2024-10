Il Papa, la famiglia umana ha smarrito la gioia della pace

Il Papa a Santa Maria Maggiore rivolge la preghiera alla Madonna per la pace in tutti i Paesi interessati da conflitti. "E ora ti supplichiamo: accogli il nostro grido! Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre - prega il Papa nella basilica romana -, tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli, ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza".

Papa Francesco prosegue nella preghiera: "Madre, rivolgi il tuo sguardo materno alla famiglia umana, che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indifesi, degli ammalati e degli afflitti, e protegga la nostra Casa Comune".

Il Pontefice conclude: "Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegni la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le Nazioni.

Maria Regina del santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male". "Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi figli la tua carezza di Madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità".



