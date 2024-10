Giuli: "Ho il pedigree di destra, ma la cultura è di tutti"

Voce mai alterata, risponde a tutte le domande, si muove con disinvoltura. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, conferma di conoscere bene il mondo dell'informazione ed è a proprio agio nella prima vera uscita pubblica dalla nomina, anche se lo ha fatto in un ambiente 'amico': la conclusione della tre giorni della seconda edizione di 'Italia le radici della bellezza' dei gruppi Parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato a Brucoli, frazione marinara di Augusta, nel Siracusano. La platea lo ascolta interessata e anche divertita, applaudendo.



Non nasconde origini e preferenze, ma, sollecitato dalle domande del giornalista Pietro Senaldi, spiega che la missione del suo dicastero "non è, e non è mai stata, quella di rappresentare la cultura di destra". Il suo ministero, ribadisce con fermezza, "rappresenta con orgoglio la cultura italiana, in Italia e nel mondo, in tutte le sue articolazioni". "È ovvio - aggiunge Giuli - che per tanti anni si è depositata una polvere, una coltre di silenzio, di diffidenza, perché la storia del cosiddetto catto-comunismo italiano ha fatto sì che la spartizione delle sfere di influenza consentisse a larga parte delle classi dirigenti di sinistra di occupare posti strategici, dopo la Dc. Ma questo appartiene al passato. La logica del rancore? Anche basta.... Non c'è niente da recriminare, ma da essere attrezzati".



Non si sottrae alle domande sulla Rai, ritenendo che "la sinistra si sta spaccando" sulla Tv pubblica, un atteggiamento che non lo sorprende, dice, perché "il frazionismo è un suo tratto distintivo: appena può si divide". "E' ovvio che c'è un legame inscindibile tra la Rai a e la politica" ammette, lanciando una frecciata a Matteo Renzi: "quando c'era lui ci fu la maggiore occupazione".



Il ministro vuole smontare un'altra 'leggenda': "quella degli intellettuali di sinistra con il coltello tra i denti: non è vera e ci sono molti di loro dialoganti".



Non nasconde il suo 'pedigree' per la Destra: "sono nato di destra, sono in una famiglia di destra, con nonno monarchico e un altro nonno che ha fatto la marcia su Roma, con un padre che conosceva Almirante". E dice di essere stato vittima di 'mostrificazione': "mi hanno accusato di mangiare fegato crudo, ma sono da sempre uno studioso appassionato di questioni storiche religiose" e di essere stato attaccato per avere tatuata un'aquila fascista, ma, rivela, "è la riproduzione di una insegna del primo secolo dopo Cristo".

Giuli ribadisce che da parte della premier Giorgia Meloni non c'è stata alcuna raccomandazione e che il suo ministero "è in continuità con il mio predecessore, poi - precisa - ognuno tenta di lasciare la propria impronta" e lui punta a "uno sguardo maggiore alle periferie" e a "riavvicinare i lettori alla cultura, con un incentivo dal basso per creare domanda di qualità culturale". Sollecitato da Senaldi, parla anche di Roberto Saviano definendolo "uno scrittore di successo e coraggioso che lo obbliga a vivere una vita infernale e sotto scorta", ma, precisa, "altro è il giudizio sulla sua letteratura, altro è pensare che questo modo di vivere assegni il diritto di dire qualsiasi cosa".

Il ministro manda anche "un mondo di auguri a Nanni Moretti", per la sua salute, sottolineando che "la sinistra è troppo importante per essere lasciata alla sinistra". Sul suo ultimo esame prima della laurea, che definisce "una debolezza senile", confessa di essere stato costretto a "nascondere la notizia per le contestazioni", di essere "stato torchiato dal professore Gaetano Lettieri" e sul voto avuto, trenta, dice che "la lode sarebbe stato un elemento sovrabbondante".



Parla del Teatro Massimo di Palermo, "a breve scelte condivise e non calate dall'alto né provenienti dal basso", e precisa sulle società che producono film: "C'è un accordo con il governo per non vedere risorse disperse e si è deciso di stabilire regole più rigide e misure di controllo affinché la buona reputazione del grande cinema italiano non venga sporcata da dispersione di soldi che non conducono da nessuna parte", ma precisa Giuli, "non esisteranno privilegi e chi sa fare cinema non ha alcunché da temere". C'è anche il tempo per parlare dell'imitazione che fa di lui Maurizio Crozza: "mi lusinga e diverte, oltretutto sembra più giovane di me, quindi ci guadagno qualche anno...".

