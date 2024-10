Autonomia: Calderoli, non capisco alleati sui Lep, ddl condiviso

"Io capisco le opposizioni, capisco meno qualche alleato che ogni giorno dice che si deve riflettere e che bisogna aspettare i Lep" (Livelli essenziali di prestazione sull'autonomia differenziata). A dirlo, il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, dal palco del raduno leghista di Pontida alludendo (senza citarle) alle critiche e richieste di approfondimenti espresse da Forza Italia sulla riforma.

Per Calderoli l'Autonomia va attuata perchè "lo dice la Costituzione, perchè la legge l'abbiamo votata tutti e perchè il programma elettorale aveva l'autonomia differenziata. Se non la facciamo, tradiamo il voto di chi ci ha mandato al governo", ha aggiunto.



