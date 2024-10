A Pontida il raduno della Lega, bagno di folla per Vannacci

A Pontida il popolo della Lega per Matteo Salvini e gli ospiti sovranisti da mezza Europa. Bagno di folla per Roberto Vannacci: 'Non mi aspettavo tanto". Numerosi gli slogan pro Autonomia e in difesa del segretario, che rischia 6 anni di carcere con l'accusa di sequestro di migranti a Lampedusa. Grande attesa per il premier ungherese Viktor Orban. Marine Le Pen manderà un videomessaggio. Sul palco gli altri partiti che, guidati da Orban, sono confluiti nei Patrioti d'Europa distanziandosi ancora non solo dai Popolari, ma soprattutto dai Conservatori di Giorgia Meloni: dal portavoce di Vox, Jose Antonio Fuster all'olandese Geert widers, dal portoghese Andrè Ventura di Chega all'austriaca Marlene Svazek di Fpo.

