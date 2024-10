Meloni lunedì in sinagoga a un anno dagli attentati del 7 ottobre

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia commemorativa a un anno dall'attentato terroristico del 7 ottobre, lunedì alle 11 al Tempio Maggiore, a Roma. Lo rende noto Palazzo Chigi. L'agenda della premier, sempre lunedì, prevede alle 15.15 l'incontro a Palazzo Chigi con l'equipaggio della missione spaziale Axiom-3.Giovedì alle 15.15 Meloni riceverà il sottosegretario al Commercio degli Stati Uniti d'America, Gina Raimondo, e l'indomani alle 13 sarà a Cipro per partecipare al summit EuroMed9. Sabato la presidente del Consiglio alle 12.30 sarà nella base di Ramstein, in Germania, per prendere parte alla riunione dell'Ukraine Defense Contact Group.

