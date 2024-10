Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli incontrerà nella tarda mattinata di domani presso la sede del ministero i rappresentanti delle regioni Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte che per prime hanno richiesto di avviare la procedura per l'Autonomia differenziata. Le materie oggetto del confronto sono quelle - non Lep - avanzate nel frattempo dai singoli territori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA