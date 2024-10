Mattarella, il Cern contribuisce ad autonomia strategica dell'Ue

"Nell'esprimere apprezzamento per i risultati che il Centro Europeo di Ricerca Nucleare ha saputo conseguire in questi suoi primi settant'anni di vita, mi piace segnalare come il Cern abbia rappresentato un virtuoso esempio di cooperazione europea in una realtà globale segnata - anche in ambito scientifico - da potenze di scala infinitamente superiore ai nostri orizzonti nazionali. Progredire significa impegno comune perché il Centro possa continuare ad esercitare il suo ruolo di eccellenza, contribuendo alla leadership europea in un settore chiave per l'autonomia strategica del Continente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per i 70 anni del Cern a Ginevra.





