Crosetto, la validità di Unifil? Ci rifletto da 6 mesi con l'Onu

Quella sulla validità attuale della missione Unifil "è una riflessione che sto facendo da più di sei mesi con l'Onu e che lascio quindi alle mie interlocuzioni quotidiane con le Nazioni Unite". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in videocollegamento al made in Italy Summit a Milano, organizzato in forma digitale dal Sole 24 Ore.

"Una de-escalation in Medio Oriente? Gli ultimi due anni mi hanno lasciato poca fiducia. Tutte le volte che perdo fiducia, lavoro un po' di più. Per questo non riesco a dormire", ha spiegato il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA