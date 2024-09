Schlein, dobbiamo ricostruire la sinistra, è un lavoro difficile

"La destra è andata al governo e fa la destra, noi dobbiamo ricostruire la sinistra ed è un lavoro difficile". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, alla presentazione del libro-dialogo con Susanna Turco, 'L'imprevista' alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano.

"Alle elezioni europee il 50% di quelli che potevano andare a votare hanno scelto di non farlo, noi dobbiamo continuare con questo lavoro di ricucitura - ha aggiunto -. C'è un elemento di ostinazione, una direzione ostinata e contraria, per dire che si può costruire un nuovo modo di fare politica".

"Ricucire e riaccendere insieme una speranza, solo così potremo costruire una alternativa al governo più a destra della storia repubblicana", ha proseguito.

"Non mi rassegnerò mai al fatto che il partito personale sia più efficiente. Io non sono tranquilla quando in un partito non vola una mosca, noi siamo più rumorosi ma evviva i partiti che sono realmente democratici - ha concluso - e dove si discute perché dall'altra parte non è detto che le cose vadano meglio".





