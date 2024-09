Parte protesta contro Giuli, 'Ieri Meridiano Zero oggi Med-Or'

È partita all'università La Sapienza di Roma la protesta contro il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Gli studenti del collettivo Cambiamo Rotta, nonostante l'esame di Giuli sia già finito un'ora fa, sono sulle scale davanti alla sede della facoltà di Lettere e Filosofia in presidio. "È un insulto che proprio in questa facoltà, dove due studenti antifascisti sono stati uccisi, venga un ministro della Cultura con radici storiche e politiche legate a Meridiano Zero", ha detto al megafono un manifestante.



Gli studenti tengono uno striscione con scritto "Giuli lo bocciamo noi! Bocciamo il fascismo e la cultura del precariato.

Per una nuova cultura". Sui loro cartelli: "Da Franceschini a (San)Giuli(ano) PD e fascisti contro la cultura", "Ieri Meridiano Zero oggi Med-Or. Basta fascisti e guerrafondai", "Mic e Mur ci vogliono precari". Sventolano una bandiera di Cambiamo Rotta e della Palestina.



