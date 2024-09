Il Papa, 'i medici che praticano l'aborto sono dei sicari'

"Le donne hanno diritto alla vita, la vita loro e la vita dei figli". Così Papa Francesco ha risposto ad una domanda sull'aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma. "Un aborto è un omicidio", "si uccide un essere umano", "i medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari". "E su questo non si può discutere". "Un'altra cosa sono i metodi anticoncettivi. Sono un'altra cosa. Non confondere".

Ma sull'aborto, ha ribadito, "non si può discutere, scusami - ha detto alla giornalista che ha posto la domanda - ma è la verità".



