Schlein, non c'è ragione di rinnovare il cda Rai

"Siamo coerenti con le cose che diciamo e non siamo disponibili a farci tirare per la giacca.

Penso che noi dobbiamo continuare a fare la battaglia che stiamo facendo in vigilanza e fuori. Non è una smobilitazione, è una mobilitazione ancora più forte fatta da una posizione di coerenza inattaccabile. Non c'è ragione di rinnovare il Cda, visto che già controllano la Rai". In base a quanto si apprende è quanto ha detto la segretaria Pd Elly Schlein alla riunione dei gruppi. "Sono altri che devono rispondere di aver cambiato posizione. Cerchiamo di capire come girarla domani dal punto di vista comunicativo ma la linea è chiara".



