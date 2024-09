Musk risponde su X, 'nessuna relazione romantica con Meloni'

"Ero là con la mia mamma. Non c'è assolutamente nessuna relazione romantica con la premier Meloni".

Lo scrive in un tweet Elon Musk, rispondendo alle allusioni di Simon Goddek che, pubblicando una foto della presidente del Consiglio e del patron di Tesla, X e SpaceX, che si guardano dritti negli occhi seduti al tavolo durante una serata di gala lunedì a New York, in occasione del "Global Citizen Award 2024", aggiunge: "Sappiamo tutti cosa è accaduto dopo...".



