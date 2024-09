Musk consegna alla Meloni il 'Global Citizen Award 2024'

"E' un onore essere qui per consegnare questo premio ad una persona che e' addirittura piu' bella dentro che fuori. Ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record. E' una persona onesta, vera, autentica": lo ha detto Elon Musk consegnando il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council alla premier Giorgia Meloni.

Meloni ha ricevuto alla Ziegfeld Ballroom il premio "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024". A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il controverso patron di Tesla e X, la cui scelta ha suscitato malumore all'interno del think tank e polemiche politiche. I due erano seduti accanto allo stesso tavolo.

Lo stesso award è stato consegnato anche al presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e alla vicepresidente della holding sudcoreana CJ Group, Miky Lee. I premi vengono consegnati ogni anno a margine della settimana di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale. Tra i precedenti vincitori del riconoscimento figurano Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania, Mario Draghi e Sundar Pichai.

"C'è una narrazione che i regimi autoritari si prendono molto cura (dei loro cittadini, ndr). Riguarda l'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente, l'idea che le democrazie non riescano a mantenere le promesse. Un esercito di troll e bot stranieri e maligni è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai fan di regimi autoritari, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori": lo ha detto la premier Giorgia Meloni.

