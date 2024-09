Fonti governo, per Psb non c'è un nuovo passaggio in Cdm

Per il Piano strutturale di bilancio, chiariscono fonti di governo, non ci sarà un secondo passaggio in Consiglio dei ministri. Lo schema del Psb è stato presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Consiglio dei ministri del 17 settembre, al termine del quale il comunicato finale di Palazzo Chigi spiegava che "il documento sarà trasmesso alle Camere dopo aver recepito le revisioni statistiche apportate dall'Istat" il 23 settembre. Alla luce di quei dati "il Psb sarà rifinito", ha detto ieri Giorgetti. Fonti dell'esecutivo precisano comunque che non era previsto un secondo passaggio in Cdm, e quindi il Piano non sarà esaminato nella riunione di venerdì mattina.



