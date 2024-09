Casellati, sulla riforma elettorale non ho assunto decisioni

"Leggevo che ritornerei al Porcellum. No, non è così. Io non ho ancora assunto una decisione anche perché non ho ancora dato avvio alle consultazioni anche con gli altri partiti come ho sempre fatto e spero che questa volta di avere un successo maggiore rispetto al dialogo con le opposizioni". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, rispondendo a una domanda sulla legge elettorale a margine di un evento a Siracusa all'Expo DiviNazione e G7 Agricoltura.

"È un po' che sto guardando alla riforma elettorale per cercare quella migliore per la riforma del premierato. È chiaro che fare una riforma elettorale non è facilissimo nel senso che fino ad oggi e tutte hanno lasciato molte perplessità e stamattina. Io ce la metto tutta come sempre e il mio approccio è un approccio sempre positivo perché spero poi che - ha detto Casellati - trattandosi di Costituzione, e quindi di una legge elettorale che deve trovare ovviamente applicazione, ci sia quella collaborazione che ha animato i padri costituenti pur in un clima di forti contrapposizioni ma lì sono riusciti a sedersi ad un tavolo e a trovare una soluzione. È quello che chiedo continuamente".



