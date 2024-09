Meloni premiata a New York come prima donna premier in Italia

La premier Giorgia Meloni riceverà stasera (nella notte italiana) a New York il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024". A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà il controverso patron di Tesla, X e SpaceX Elon Musk, la cui scelta ha suscitato malumore all'interno del think tank e polemiche politiche.



Lo stesso 'award' verrà consegnato anche al presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs, e alla vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee. I premi vengono consegnati ogni anno a margine della settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale.

Tra i precedenti vincitori del riconoscimento Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania; Mario Draghi, il ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai.



