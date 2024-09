Barachini: 'La Commissione IA ha posto regole utili all'editoria'

Siamo partiti da una totale assenza di regole nel settore dell'Intelligenza Artificiale ma ora abbiamo realizzato una sorta di guardrail per tutelare vari settori, tra cui l'editoria: a dirlo è stato Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, intervenendo al talk show 'Next Generation AI - La ricerca italiana per l'intelligenza artificiale' organizzato dall'ANSA e condotto da Alessio Jacona nel corso della prima Conferenza generale di Fair - Future AI Research in svolgimento a Napoli.

"Arrivavamo da una totale assenza di regole, una somma di innovazioni tecnologiche in cui era stato impossibile a lungo prevedere gli sviluppi. Ma ci siamo messi al lavoro per definire ora delle regole, una sorta di guardrail all'interno del quale potersi muovere e garantire sicurezza", ha detto Barachini nell'introdurre il lavoro svolto in questi mesi dalla commissione presieduta da Padre Benanti che ha definito la prima strategia nazionale per l'IA.

Dialogando anche con l'amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, Barachini ha sottolineato come il nuovo documento tuteli il diritto d'autore e spiegato come ora l'esistenza di regole faciliti lo sviluppo del settore fornendo una sorta di guida.

Commentando quanto sta avvenendo a livello internazionali tra i gruppi editoriali e le grandi aziende tecnologiche Barachini ha aggiunto che "un accordo di sistema di tutti gli attori sarebbe utile per proteggere l'intero ecosistema editoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA