Tassa sugli extraprofitti, tensione nel centrodestra

"Forza Italia è contraria a qualsiasi tassa sugli extraprofitti. Si danneggerebbero le banche di prossimità e si creerebbe incertezza sui mercati a danno dell'Italia. Si crei un tavolo con le banche per concordare soluzioni utili ai conti pubblici", scrive su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

"Fatica inutile se qualcuno dall'opposizione spera che si apra una qualche spaccatura nel centrodestra in vista della stesura della legge di bilancio. Attendiamo fiduciosi, infatti, i dati dell'Istat, che verranno resi noti domani, per avere un quadro preciso di riferimento delle risorse a disposizione. Poi valuteremo se sarà necessario chiedere un contributo di solidarietà ad alcuni settori che sono nelle condizioni di versarlo perché hanno realizzato utili molti rilevanti in questi anni. Il tutto, comunque, senza intenti punitivi verso alcuno, ma richiamando tutti ad un autentico spirito di solidarietà a sostegno del Sistema Paese e solo nel caso in cui lo si ritenesse necessario". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA