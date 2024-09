Liguria: Orlando, Rigassificatore Savona inutile e sbagliato

"Credo che il rigassificatore sia un progetto sbagliato, in un contesto sbagliato, fatto soltanto per esigenze politiche nazionali. Non serve alla Liguria, non serve a Savona, non abbassa le bollette perché comporterebbe un aumento dei costi visto che costerebbe oltre 500 milioni lo spostamento. Non c'è nessuna buona ragione, né economica né ambientale per fare questo tipo di scelta. E se fossi eletto presidente della regione bloccherei il percorso che ha tentato di insediare il rigassificatore. Un iter che va bloccato". Lo ha detto il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine della seconda tappa a Savona degli incontri per la costruzione del programma.

"Non è vero quello che sostiene Bucci, i dati sono inventati - ha aggiunto poi l'esponente dem rispondendo ad una domanda sulle polemiche relative a quanto sostenuto da Bucci sul calo degli occupati nel savonese - e non ha capito che si sta candidando presidente della regione e non per la terza volta da sindaco a Genova. In questo senso credo che sia assolutamente fondamentale che capiscano tutti che la Liguria ha bisogno del contesto industriale savonese che è una delle realtà più importanti a fare quello che io penso sia il centro del nostro sforzo, ovvero una reindustrializzazione sostenibile del nostro territorio. La Val Bormida è uno dei comprensori più importanti e Savona è uno dei porti essenziali per lo sviluppo della logistica del nostro territorio. Credo sia importante che questa campagna elettorale non si giochi solo su Genova, anche se sappiamo che è molto importante, e non credo vada sottovalutato il ruolo e la funzione che le province possono svolgere anche negli interessi di Genova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA