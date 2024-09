Si svolgeranno il 17 e il 18 novembre le elezioni regionali in Umbria. Lo rende noto la Regione in una nota nella quale si spiega che "nella giornata odierna sono state indette con Dpgr (numero 40 del 21 settembre) le elezioni del presidente della Giunta e dell'Assemblea legislativa per le giornate di domenica 17 novembre 2024 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 7.00 alle ore 15.00".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA