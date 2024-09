Conte: 'M5s pronto a votare un presidente di garanzia per la Rai'

"Se ci fosse un presidente autorevole, assolutamente non riconducibile a logiche partitiche, certo che sì, nell'interesse del servizio pubblico", ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, uscendo dall'incontro con le associazioni animaliste a Roma, rispondendo a chi chiedeva se il M5s fosse pronto a votare un presidente di garanzia per la Rai. "Ma non mi sembra - ha aggiunto - che siano i nomi di cui si parla".

"Sulla Rai non abbiamo mai cambiato idea, credo che Simona Agnes sia la miglior candidata possibile per la presidenza - ha detto il ministro degli Esteri, vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani -. È una donna che ha dimostrato di saper fare bene il consigliere di amministrazione che ama la Rai e che non ha tessere di partito. Noi andiamo avanti, intanto eleggiamo il CDA, poi siamo disponibili a parlare di riforma". "Abbiamo dato - ha aggiunto Tajani - con una nota di ieri da parte di tutti i leader del centrodestra la disponibilità a discutere della legge di riforma della Rai. Questo mi pare un segnale importante a dimostrazione che non è vero quello che è stato detto in passato. Intanto facciamo il consiglio di d'amministrazione e poi in Parlamento facciamo una riforma. Siamo disponibili a farlo".

