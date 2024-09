Nome, simbolo e limite mandati di M5s ai voti degli iscritti

"In questi giorni il team di Avventura Urbana ha esaminato tutti i contributi pervenuti per clusterizzarli in 20 possibili temi da discutere. Ora tocca di nuovo a voi scegliere quelli che ritenete prioritari, in modo da selezionare quelli che saranno oggetto della discussione e della definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo". È quanto si legge in una recente pubblicazione sul sito del M5s, che invita gli iscritti a votare 12 temi di cui discutere nel processo costituente. Tra questi 20 temi tra cui scegliere, uno porta il seguente titolo: "Revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del presidente e del garante, il nome e il simbolo del Movimento". Un altro che riguarda il Codice etico, propone agli iscritti di portare avanti nel processo costituente il limite dei due mandati.





