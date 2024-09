Il M5s è molto critico verso Raffaele Fitto e fonti del Movimento interpellate in merito rispondono che è difficile che la delegazione europea possa votare a favore, "in virtù anche dei magri risultati dell'implementazione del Pnrr" in Italia. L'argomento sarà al centro di una riunione degli europarlamentari pentastellati dopo l'audizione di Fitto nelle commissioni competenti. Al momento il no è la scelta più accreditata.



