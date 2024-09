Crosetto riceve a rapporto il generale Vannacci

ROMA 8 SETTEMBRE 2023

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci per motivi di "carattere privato". Lo comunica la Difesa. La richiesta era stata avanzata alcuni giorni fa dallo stesso Vannacci, il quale nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche per il suo libro.



Vannacci: 'Soddisfatto dell'incontro con Crosetto.Il libro va avanti'

"Sono estremamente soddisfatto dell'incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi. Del resto come è già noto sono stato io a chiederlo". Così il generale Roberto Vannacci, il quale oggi è stato ricevuto a rapporto al ministero della Difesa dal ministro Guido Crosetto.

Vannacci, che lo scorso agosto è stato avvicendato nel suo incarico alla guida dell'Istituto geografico militare dal generale di divisione Massimo Panizzi, ha spiegato: "attualmente sono in licenza ma quando tornerò in servizio proseguirò nella mia attività in base alle indicazione dei miei superiori, non sono stato spostato di sede". In merito alle vendite del suo libro ha aggiunto: "quando riterrò opportuno e produttivo comunicare i numeri lo farò, ma non adesso", ha detto Vannacci annunciando di essere "già in contatti avanzati con diverse case editrici straniere che hanno richiesto la pubblicazione del libro in altri Paesi europei". Dopo la prima a Villasimius, per domani è invece prevista la presentazione del suo libro a Marina di Pietrasanta: "ci saranno anche altri appuntamenti, il libro va avanti per la sua strada", ha detto il generale.

