Conte tira dritto su costituente, plenaria potrebbe slittare

Potrebbe slittare dal 19 e 20 ottobre agli inizi di novembre l'assemblea plenaria della costituente del M5s, un processo che oggi il M5s dovrebbe rilanciare sul sito del movimento con i dettagli tecnici della seconda fase. A Campo Marzio, insomma, tirano dritto sulla costituente nonostante lo scontro aperto in corso con il garante Beppe Grillo. Nessun commento sulla notizia dell'ultima lettera di Grillo a Conte: "Basta con questi carteggi, parli con gli avvocati", tagliano corto da quartier generale di Conte. Le stesse fonti, interpellate in merito, attribuiscono il probabile slittamento della plenaria all'eccessivo numero dei contributi arrivati per la costituente: "Ne abbiamo ricevuti ben 22mila e la società che gestisce questo processo, Avventura Urbana, si è dovuta prendere un po' più di tempo".



