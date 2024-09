Rachele Mussolini lascia FdI in Campidoglio e passa a FI

Rachele Mussolini, nipote del Duce e consigliera più votata dell'assemblea capitolina, lascerà Fratelli d'Italia. La notizia è stata pubblicata da Repubblica e confermata all'ANSA dalla stessa Mussolini.



"Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista". Lo ha detto, contattata dall'ANSA, Rachele Mussolini, dopo l'annuncio dell'addio a FdI

Figlia di Romano e sorellastra dell'ex europarlamentare Alessandra, Rachele Mussolini in Campidoglio è eletta da due consiliature.



