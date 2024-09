Mic, ok a programma G7 Cultura, illustrato a Piantedosi

Via libera al programma del G7 Cultura, che è stato illustrato dal ministro Alessandro Giuli in modo dettagliato, in un incontro svoltosi ieri sera al Viminale, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani.

Il ministro della Cultura ospiterà al Palazzo Reale di Napoli la riunione suoi omologhi del G7, nel quadro della presidenza italiana del gruppo, in programma il 20 e 21 settembre 2024. A margine delle sessioni di lavoro, il 19 settembre le delegazioni visiteranno il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il 20 settembre il Parco di Pompei.



