G7 Lavoro: foto di famiglia con vista su Cagliari

Si è conclusa con una passeggiata sino al Bastione di Saint-Remy, uno dei principali monumenti di Cagliari poco distante da Palazzo Regio dove si svolgono i lavori, la sessione mattutina del G7 del Lavoro e Occupazione in corso a Cagliari.

La ministra Marina Calderone, che in Sardegna è di casa, ha accompagnato i colleghi degli altri sei Paesi più industrializzati per la "foto di famiglia" in un quartiere Castello - la parte alta e più antica della città - totalmente blindato dalle forze dell'ordine.

"Benvenuti in questa splendida città, speriamo che il tempo ci assista", ha detto la ministra del Lavoro.

Gli esponenti dei governi presenti a Cagliari sono Paul Thompson, ministro dell'Occupazione e sviluppo sociale del Canada; Anousheh Karvar, rappresentante del governo francese nel Ilo e G7; Humbertus Heil, ministro del Lavoro e degli affari sociali della Germania; Kiezo Takemi, ministro della Salute, lavoro e welfare del Giappone; Allison McGovern, ministra dell'Occupazione della Gran Bretagna; Thea Lee, sottosegretaria agli Affari del lavoro degli Stati Uniti e Nicolas Schmit, commissario Ue per il Lavoro e i diritti sociali.

I lavori riprendono alle 14.30 con l'intervento dei Social partner del B7 e L7, mentre alle 15 è in programma la seconda sessione del G7.

Al termine dei lavori del pomeriggio, alle 16.30, è previsto un punto stampa.



