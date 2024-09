Fabrizio Corona, non ci sono foto ritirate su Boccia-Sangiuliano

"I giornali non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano, che all'interno del sistema del potere rappresenta zero". Lo ha detto ai cronisti, a margine di un'udienza di un suo processo a Milano, Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico che in passato è stato condannato, tra l'altro, per le note vicende dei cosiddetti "foto-ricatti".

"Esistono foto che ritraggono Sangiuliano con altre donne? Per questo Boccia dice che è ricattabile? E' vero che i giornali hanno comprato le foto di Sangiuliano e le hanno messe nel cassetto? - ha affermato Corona con tono interrogativo -. Sono tutte stronz... montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni. Signorini e i giornali - ha aggiunto l'ex "re" del gossip e dei paparazzi - non hanno mai avuto fotografie che hanno comprato e ritirato per Sangiuliano".





