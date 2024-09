Confermata la tappa di Pompei del G7, concerto diretto da Beatrice Venezi

Confermata la tappa di Pompei del G7 della Cultura. Lo dice all'ANSA il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che si dice "molto soddisfatto". Salvo condizioni meteo avverse, dunque, le delegazioni del G7 visiteranno il 20 settembre gli scavi, dove si terrà anche il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti e la cena nella Palestra Grande. Da confermare, invece, il concerto di Andrea Bocelli.

Il sindaco ha appreso stamani il dispositivo di sicurezza messo a punto dalla prefettura e che, a Pompei, vedrà coinvolti il Commissariato di Pubblica sicurezza, la Polizia municipale e l'Ufficio tecnico de Comune per la chiusura di strade.

Il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti in occasione del prossimo G7 a Pompei sarà diretto da Beatrice Venezi, dicono all'ANSA fonti dell'ensemble napoletano, le quali sottolineano che l'incarico per la direttrice d'orchestra è stato voluto dalla stessa orchestra e che il ministero della Cultura non c'entra. Una scelta legata non solo al prestigio della musicista, "ma anche al fatto che Venezi si è formata nel nostro ambiente artistico e collabora con noi da più di 10 anni".

