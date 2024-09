Papa Francesco è arrivato a Singapore, quarta e ultima tappa del suo viaggio in Asia sud-orientale e Oceania. L'aereo con a bordo il Pontefice, proveniente da Timor Est, è atterrato all'aeroporto internazionale 'Changi' di Singapore.

Il Pontefice è stato accolto allo scalo aereo dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù, e al termine della cerimonia ufficiale si trasferisce in auto al Centro per ritiri "San Francesco Saverio", dove alloggia. L'unico impegno previsto per la giornata è l'incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù.

