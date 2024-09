I legali di Beatrice Venezi: 'Nessun conflitto di interessi'

"Il maestro Venezi non è mai incorso in alcuna ipotesi di conflitto di interessi: la chiarezza, la trasparenza e l'onestà rappresentano valori fondamentali per Beatrice Venezi". È quanto sottolineano i legali della direttrice d'orchestra, in replica alle dichiarazioni rese da Maria Rosaria Boccia a In Onda su La 7, "programma pre-registrato e trasmesso il 6 settembre".

Una replica segnalata a "Boccia, all'emittente La7, nonché alla testata La Repubblica per l'articolo pubblicato in data 8 settembre 2024 dal titolo 'Amiche, parenti, sodali l'ultimo blitz dell'ex ministro. E spunta il caso Venezi al G7' riproposto anche da Dagospia".

