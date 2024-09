"Non ci opponiamo all'autonomia differenziata solo perché fa più male al Sud: quella riforma fa male anche al Nord. L'autonomia fa male a tutto il Paese: non permetteremo alla sedicente patriota Meloni di spaccare in due l'Italia". Così la segretaria Pd Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Torino.



