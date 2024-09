Procura Perugia, inchieste a rischio per mancanza personale

Ha raggiunto "un grado di criticità che non consente di garantire la continua e tempestiva esecuzione dei servizi dell'Ufficio" la mancanza di personale amministrativo alla Procura della Repubblica di Perugia che si sta occupando tra l'altro dell'indagine sui presunti casi di dossieraggio e di altri fascicoli che coinvolgono i magistrati romani. Lo scrivono il procuratore Raffaele Cantone e il dirigente amministrativo Alessandro Marchionni in una lettera al Ministero della Giustizia e al procuratore generale del capoluogo umbro. Sottolineando che è "con sempre più grave preoccupazione" per "la crescente scopertura nell'organico".





