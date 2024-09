La Corte dei Conti per il Lazio avvia una verifica sulla vicenda Sangiuliano

La procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio, presidente Paolo Rebecchi, ha aperto - secondo quanto si apprende - un fascicolo sulla vicenda Boccia-Sangiuliano per la verifica di tutti gli eventuali profili erariali. Sulla vicenda viene tenuta la massima riservatezza.

"Lieto che la Corte dei Conti possa accertare la correttezza dei miei comportamenti. Ribadisco: non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò carte alla mano". Così l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a proposito della decisione della procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio di aprire un fascicolo sulla vicenda Boccia per la verifica di tutti gli eventuali profili erariali.

