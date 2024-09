Boccia stasera da Mediaset, l'irritazione della premier

Per la partita delle nomine Rai serve un altro tempo supplementare, quindici giorni per risolvere lo stallo. Non è chiusa neanche quella sul candidato del centrodestra in Liguria, anche se l'ipotesi di puntare sul leghista Edoardo Rixi resta la più concreta. Il vertice dei leader di centrodestra si è concentrato sulla manovra, e ha lasciato aperti questi due dossier, nodi che Giorgia Meloni intende sciogliere quanto prima per affrontare con meno incognite un autunno delicato, preceduto da settimane di fibrillazioni estive fra Lega e Forza Italia e infine dalle turbolenze per il caso Sangiuliano-Boccia.

Un capitolo che sembra essere senza fine, dopo l'annuncio di Mediaset che Boccia sarà intervistata stasera a Carta Bianca in onda su rete 4. Una notizia - si racconta in ambienti della maggioranza - che sarebbe stata accolta con una certa irritazione dalla premier.

Bisogna proseguire all'insegna della compattezza, evitando fughe in avanti e passi falsi, l'input che la premier rilancia agli alleati, dopo averlo già sottolineato la settimana scorsa all'esecutivo di Fratelli d'Italia e, prima ancora, in Consiglio dei ministri. Nelle sue intenzioni dovranno essere più frequenti pranzi di lavoro come questo, con i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (FI), e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, a cui questa volta si è aggiunto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per illustrare agli alleati "la situazione dei conti pubblici ad oggi e le nuove procedure di bilancio alla luce del nuovo Patto europeo".

Non ufficialmente all'ordine del giorno, la questione Rai è stata trattata nelle due ore di riunione. Da quanto filtra, è destinata a slittare il voto di Camera e Senato sui consiglieri di amministrazione della tv pubblica, previsto per questa settimana. Il 26 settembre potrebbe essere il nuovo orizzonte.

Meloni, insomma, prende tempo per cercare di risolvere il puzzle, da una parte trattando con gli alleati, dall'altra con le opposizioni, che chiedono un presidente di garanzia anziché Simona Agnes, in quota FI. Si parla di profili come quelli di Gianni Minoli, Ferruccio De Bortoli (però si sarebbe già detto indisponibile), Walter Veltroni e Milena Gabanelli, nome su cui ci sarebbe l'apprezzamento soprattutto del M5s.

FI, però, per ora non cede su questo fronte, come avrebbe chiarito anche Tajani al vertice. La premier alle opposizioni avrebbe proposto di accettare il ticket Agnes presidente e Giampaolo Rossi ad, con l'accordo blindato di includere le loro proposte nella futura riforma della governance Rai. Finora, però, non è arrivata una risposta positiva. L'alternativa sul tavolo sarebbe procedere con la votazione dei consiglieri in Parlamento, affidando poi la presidenza pro-tempore al più anziano in attesa dell'accordo in commissione di Vigilanza. Ma anche questa ipotesi per ora non decolla.

Se alla fine FI rinunciasse ad Agnes (con una compensazione nel giro di nomine dei dirigenti Rai), e si trovasse una convergenza su un presidente di area dem, il Pd rinuncerebbe a nominare un suo consigliere d'amministrazione. E lo stesso farebbe il Movimento se invece la scelta cadesse su un profilo da loro proposto. In questo scenario incerto, si osservano con attenzione anche le mosse di Matteo Renzi, con la maggioranza che spera si smarchi dalle altre opposizioni in chiave anti-M5s.

Servirà ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi del centrodestra sulla Liguria. "Nel centrodestra siamo una squadra e se me lo chiede la premier mi candido", ha spiegato sabato sera Rixi, fedelissimo di Salvini e suo vice al ministero delle Infrastrutture. La Lega spinge per questa soluzione, ma vuole che non passi come una candidatura leghista, bensì come una scelta su cui metta il cappello Meloni in primis.

