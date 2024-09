Venezi, 'mandato a legali per valutare azioni a mia tutela'

"Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero". Così Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra e consigliera del ministero della Cultura, in merito al suo coinvolgimento nell'affaire Sangiuliano-Boccia e, in particolare, alle accuse di 'conflitto di interessi' sollevate a suo carico dall'imprenditrice di Pompei nell'intervista a In Onda su La7.





